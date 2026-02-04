Sauce de Luna: Soreira destacó el desarrollo de la Fiesta del Pan Casero

El ex intendente de Sauce de Luna, Pablo Soreira, elogió el desarrollo de la edición 2026 de la Fiesta Provincial del Pan Casero en la localidad.

Entrevistado por Canal Once de Paraná, manifestó su satisfacción por la convocatoria y la cantidad de público asistente.

Agradeció a los organizadores de la fiesta, “a las panaderas por sus ricos panes y tortas asadas, cómo siempre nos tienen acostumbrados.

Felicitaciones a todos y en especial a la gente de distintos lugares de nuestra Argentina que nos vino a visitar”, dijo.

Y cerró: “Ojalá se lleven la mejor hospitalidad de nuestra Fiesta, de nuestro Sauce de Luna querido. Gracias por ser parte de esta gran familia y hasta el año que viene”, expresó Soreira.