Entre Ríos integró historia y turismo en la conmemoración de Caseros

En el marco de los actos por el 174° aniversario de la Batalla de Caseros, el Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos, bajo la órbita de la Secretaría General de la Gobernación a cargo de Mauricio Colello, coordinó un itinerario en Concepción del Uruguay que integró patrimonio histórico, naturaleza, producción local y servicios turísticos.

Con motivo de la visita del gobernador Rogelio Frigerio a Concepción del Uruguay por la conmemoración del 3 de Febrero, el Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos (Emturer) organizó una agenda destinada a poner en valor los principales atractivos de La Histórica, su identidad cultural y su oferta de servicios, como parte de la política provincial de desarrollo turístico.

La recepción estuvo a cargo del presidente del Emturer, Jorge Satto, e incluyó una reunión en el Puerto de Concepción del Uruguay con el titular del ente portuario local, Marcos Di Giuseppe, donde se abordaron aspectos vinculados a la actividad portuaria y su impacto en el desarrollo económico regional.

Posteriormente, la comitiva realizó una navegación por el río Uruguay a bordo de un catamarán de la empresa local Velos, con salida desde el amarradero de la guardería náutica Muelle 24. El recorrido incluyó el paso por Santa Cándida, Isla Cambacuá y el trayecto hacia el Faro Stella Maris, hito histórico y religioso reconocido como el único faro de río del país, que señala el canal de acceso al puerto.

La travesía continuó con el desembarco en la Isla del Puerto, donde se compartió un almuerzo en el Parador Panza Verde, emprendimiento gastronómico que cuenta con un bar de playa flotante puesto en funcionamiento durante la temporada de verano. El espacio fue diseñado y ejecutado por Velos como una muestra de la articulación entre turismo e industria local.

Al respecto, Jorge Satto destacó que “en el marco de los festejos del 3 de Febrero con presencia del gobernador Rogelio Frigerio, se completó su agenda en la ciudad con un programa de muestra de los recursos turísticos que ofrece La Histórica”. Y agregó: “No podía faltar una navegación por el río Uruguay en toda su majestuosidad, en un día de sol brillante, en un catamarán fabricado en el Parque Industrial local”.

El titular del Ente Mixto señaló además que el recorrido permitió apreciar desde el río la Estancia Santa Cándida -edificada en 1847 por el General Urquiza y actualmente dedicada al servicio turístico con alojamiento, gastronomía y experiencias-, compartir una caminata por la arena en Isla Cambacuá junto a vecinos, y finalizar en la Isla del Puerto con un almuerzo junto al equipo de Gobierno y el intendente de Concepción del Uruguay, Eduardo Lauritto.

Asimismo, destacó la participación de las titulares de la empresa Velos, quienes aprovecharon la travesía para presentar al gobernador sus proyectos vinculados al desarrollo de embarcaciones con motores eléctricos, casas flotantes, muelles y nuevos productos. “Fue una experiencia que integró naturaleza, historia, comunidad y producción local”, subrayó.