En cercanías a Cerrito hecho policial en camino rural con auto incendiado y una persona de sexo masculino fallecida

Un cuerpo fue hallado en la madrugada de este miércoles en una zona rural cercana a la localidad. La Policía trabaja intensamente para determinar en qué circunstancias se produjo la muerte y hay hermetismo sobre los detalles del hecho.

El cadáver fue encontrado en un camino vecinal rural cercano al cruce de las rutas 12 y 8 en la localidad distante a unos 50 kilómetros de la ciudad de Paraná.

En el lugar trabaja personal de la comisaría de Cerrito y el gabinete de Criminalística de la Policía.

Las características del cuerpo y las posibles condiciones en que se produjo el deceso y fue hallado el cadáver se mantienen bajo estricta reserva mientras se realizan las pericias y tareas de investigación por parte de personal policial.

El sitio exacto donde fue encontrado, es un camino (que conecta con el ripio a Curtiembre) en las inmediaciones del cruce de las ruta provincial 8, que comienza en Cerrito y conduce a Hernandarias. INFORME DE FM CERRITO