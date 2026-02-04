Paro total de UPCN: “La fuerza está en los trabajadores”, resaltó Allende

El Sindicato reunió este miércoles a delegados de distintos organismos de la ciudad de Paraná, con el objetivo de organizar el paro total de actividades convocado para el viernes 13 de febrero. «Tiene que ser una medida contundente», recalcó el Secretario General, José Ángel Allende, y aseguró que «el éxito depende del acompañamiento, porque la fuerza está en los trabajadores».

“Vamos a trabajar para que el paro total sea contundente. Hay que salir a militar y caminar la administración pública, para generar conciencia gremial y explicar que a estas acciones las hacemos entre todos”, aseveró Allende y anticipó que “durante el mes de febrero vamos a ir ingeniando distintas medidas de fuerza que nos garanticen contundencia en la pelea, pero sin desgastar a la gente”.

El dirigente recordó a los delegados que “el aumento que podamos conseguir va a quedar de por vida en los sueldos. Hagamos que valga la pena”. Y anticipó que, en caso de que el gobierno siga sin dar respuesta, el próximo paso no serán más días de paro, sino una gran movilización.

Tras invitar a las organizaciones sindicales a hacer coincidir sus medidas con la de UPCN, a fin de incrementar la fuerza del reclamo, el Secretario General destacó la responsabilidad de los trabajadores que se desempeñan en áreas críticas, como hospitales o las cocineras, donde se tomarán los recaudos de las guardias mínimas. “Sabemos que les duele perjudicar a quienes deben prestar el servicio”, señaló al respecto.

Luego agradeció y felicitó a cada uno de los delegados por su tarea. “Cuando empezamos este gremio, hace más de 25 años, teníamos solamente una casita alquilada y hoy somos una organización enorme, con sede propia en Paraná, sedes en diferentes ciudades de la provincia, hemos comprado cinco propiedades en 2025, tenemos un camping que es una maravilla. Y eso no se hace porque la gente no acompaña: se hace por la unidad del Sindicato, porque trabajamos para eso y lo hacemos entre todos”, aseveró.

Por último expresó: “Esa misma unidad tenemos que tener en el paro. El triunfo de esta medida lo garantiza la gente, porque