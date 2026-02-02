María Grande: Nuevos trabajos de cordón cuneta en la ciudad

El Municipio de María Grande avanza con la ejecución de cordón cuneta en calle Sargento Cabral, en el tramo comprendido entre 25 de Mayo y concejal Maiztegui.

Esta obra mejora el escurrimiento del agua, ordena la traza vial y aporta mayor seguridad y durabilidad a la calzada.

Además, en estos trabajos se puso en funcionamiento el nuevo moto pisón recientemente adquirido, que permite optimizar las tareas y mejorar la calidad de ejecución.

Seguimos sumando infraestructura para acompañar el crecimiento de nuestra ciudad.