INICIO DE OBRA – CAMINO VIALE / ARROYO DURAZNO

Hoy por la mañana el Presidente Municipal Dr. Carlos Weiss junto al Senador Provincial Rafael Cavagna estuvieron presentes en el inicio de los trabajos en el camino Viale – Arroyo Durazno, dando comienzo a la obra de reconstrucción integral del camino y la ejecución de obras de arte en el tramo comprendido desde el acceso a Viale hasta el Arroyo Durazno, con una extensión total de 64,7 km.

La obra será ejecutada por la UTE Empresas Pitón S.A. y Pietroboni, y constituye una intervención de gran envergadura para mejorar la transitabilidad, la seguridad vial y la conectividad de la región.

Resulta de suma importancia que el Gobierno de la Provincia haya abordado esta obra, ya que se trata de un camino estratégico para la producción, fundamental para el transporte de la actividad agroindustrial, la circulación de trabajadores y el desarrollo económico de Viale y localidades vecinas.

Este tipo de inversiones en infraestructura vial fortalecen el entramado productivo, mejoran la calidad de vida de los vecinos y acompañan el crecimiento de toda la región.