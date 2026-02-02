Entre Ríos conmemoró el Día de los Humedales con acciones territoriales

En el marco del Día Mundial de los Humedales, el Gobierno de Entre Ríos acompañó y participó en diversas actividades desarrolladas en el territorio provincial y regional, orientadas a la conservación, el uso sostenible y la gestión integrada de estos ecosistemas estratégicos.

En este contexto, se realizó un encuentro del Comité de Cuenca del arroyo Perucho Verna, en el departamento Colón, integrado por los municipios de Villa Elisa, Pueblo Liebig y San José, que tuvo lugar en el balneario municipal de la ciudad de San José. La jornada estuvo orientada al diseño de una estrategia de educación ambiental con enfoque territorial, vinculada al ámbito de la cuenca.

Durante el encuentro se compartieron experiencias y programas vigentes, entre ellos la implementación de la Ley Yolanda, el Programa Cultura del Agua de la Dirección de Hidráulica y acciones del Corufa vinculadas al uso responsable del recurso hídrico. Asimismo, se propuso articular con la Dirección Departamental de Escuelas del departamento Colón, cuyos representantes también participaron del encuentro, la elaboración de un cronograma de visitas a establecimientos educativos comprendidos en la cuenca del arroyo Perucho Verna, incorporando instancias de formación ambiental y la plantación de especies nativas.

Además, se acordó avanzar en la elaboración de un proyecto de ordenanza de protección de humedales para los tres municipios, tomando como antecedentes normativas vigentes en las ciudades de Gualeguaychú, Concepción del Uruguay y Concordia. En este proceso participan activamente organizaciones de la sociedad civil, entre ellas la Asociación Perucho Salvaje, junto a referentes profesionales, técnicos y organizaciones ambientalistas que integran el Comité de Cuenca.

Simultáneamente, se desarrolló en la zona de Victoria y sus islas una jornada de actividades en el Sitio Ramsar Delta del Paraná, bajo el lema anual de la Convención Ramsar «Los humedales y los conocimientos tradicionales: celebremos el patrimonio cultural». La propuesta incluyó recorridas interpretativas, charlas a campo y espacios de intercambio, orientados a poner en valor la relación entre los humedales, la biodiversidad y los conocimientos tradicionales asociados al territorio.

De la actividad participó el Comité Intersectorial de Manejo del Sitio Ramsar Delta del Paraná, ámbito que articula a organismos nacionales, provinciales y actores territoriales, del cual forma parte la Provincia de Entre Ríos. En representación del Gobierno provincial estuvo presente la Dirección de Áreas Naturales Protegidas, encabezada por su director Pablo Aceñolaza, acompañando las acciones de sensibilización y fortaleciendo el trabajo conjunto para la conservación del humedal a escala regional.

El Sitio Ramsar Delta del Paraná integra la red de humedales de importancia internacional reconocidos por la Convención Ramsar, tratado intergubernamental que promueve la conservación y el uso racional de estos ecosistemas a nivel global. Se trata de uno de los sistemas de humedales más extensos del país, destacado por su alto valor ecológico, su biodiversidad y su relevancia cultural.

Las actividades se desarrollaron en sectores de ribera y en senderos del Parque Nacional Islas de Santa Fe, en jurisdicción de la vecina provincia, promoviendo el contacto directo con el ambiente insular y una reflexión colectiva sobre la importancia de los humedales en la regulación hídrica, la conservación de la biodiversidad y la preservación del patrimonio natural y cultural asociado a estos territorios.