CARNAVALES DE HASENKAMP: ÉXITO TOTAL ENERO!

La última noche de enero fue una verdadera fiesta de alegría y color en el Carnaval de Hasenkamp. Con un excelente marco de público, el corsódromo vibró al ritmo de las comparsas @comparsamalibu y @comparsamarumba quienes contagiaron el verdadero espíritu carnavalero.

El cierre de la noche estuvo a cargo de @pegoenelpaloparana y @vulvasoul , quien se presentó por primera vez en Hasenkamp, ¡dejando a todos con ganas de más! La protagonista indiscutida del espectáculo fue, sin duda, la espuma, que llenó de diversión y risas a todos los que se hicieron presentes

El próximo sábado continuamos la fiesta

Además de los espectáculos de Marumba y Malibú, contaremos con la presentación en vivo de @pont.a.bailar y el cierre estará a cargo de @delpo_dj

Entradas y ubicaciones

$12.000 mayores

$6.000 menores

🔗simplepass.com.ar

¡No te lo pierdas! Vení y viví los #MejoresCarnavales de la Costa del Paraná. 🎭✨

#CarnavalHasenkamp #Diversión #Comparsas #Espuma