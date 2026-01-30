Por segundo año consecutivo, Entre Ríos se presentará en Expoagro con espacio propio

El Gobierno de Entre Ríos invita a empresas del sector agroindustrial a participar de Expo Agro 2026, la exposición agropecuaria a campo abierto más importante de la región.

Las actividades tendrán lugar en el Autódromo de San Nicolás, provincia de Buenos Aires; ubicado en la ruta nacional 9 – KM 225. Se trata de la segunda vez consecutiva que el Gobierno provincial participa activamente de esta muestra, poniendo a disposición stands para la promoción de productos y servicios por parte de firmas entrerrianas.

Durante cuatro días, Expo Agro reúne a compradores, vendedores, entidades financieras y rondas de negocios nacionales e internacionales; presentando las últimas innovaciones en maquinaria agrícola, semillas, ganadería, fitosanitarios y servicios para la agroindustria. Los horarios serán, del martes 10 al jueves 12 de marzo de 8:30 a 18:30; y de 8:30 a 15:00 el viernes 13.

Quienes deseen postularse, deberán completar el formulario de inscripción en el siguiente enlace: https://forms.comunicacionentrerios.com/f/302/expoagro2026