El gobierno provincial advierte sobre el riesgo extremo de incendios en Entre Ríos

Ante el último reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la Dirección Provincial de Defensa Civil, dependiente del Ministerio de Seguridad y Justicia, reforzó las tareas de monitoreo y sensibilización sobre el riesgo ígneo en todo el territorio entrerriano.

Las autoridades subrayan la importancia de comprender el Índice Meteorológico de Peligro (FWI) para extremar los cuidados.

El sistema utilizado es el FWI (Fire Weather Index), un estándar internacional que permite proyectar el comportamiento potencial de un incendio forestal en su punto de mayor intensidad (habitualmente cerca de las 16:00 horas).

Este cálculo no es arbitrario; surge de un procesamiento técnico diario basado en datos recolectados integrando variables críticas como la temperatura, la humedad, velocidad del viento y precipitaciones acumuladas.

A través de estos datos, el personal técnico obtiene indicadores clave como el FFMC (probabilidad de ignición por causas humanas) y el ISI (velocidad de propagación de las llamas).

El riesgo de incendios se categoriza para coordinar los operativos de prevención y combate. En un nivel bajo y moderado se encuentran los combustibles con humedad y focos controlables. En un nivel alto, el inicio de fuego problemático con control dificultoso si no es inmediato.

En tanto, el nivel de riesgo muy alto y extremo presenta comportamientos explosivos, riesgos de fuego de copa y propagación veloz.

Por estos motivos, desde el Gobierno de Entre Ríos se recuerda que el factor humano es el principal desencadenante de incendios. Por ello, se insta a la población a:

No realizar quemas de pastizales o residuos bajo ninguna circunstancia.

Evitar arrojar colillas de cigarrillos o fósforos en zonas rurales.

Consultar siempre con las autoridades locales antes de realizar actividades que involucren fuego.

La prevención es una política de Estado, pero requiere del compromiso de cada entrerriano para proteger nuestros recursos naturales y la seguridad pública.