Instituciones educativas de nivel inicial continúan abiertas durante el período estival

En este contexto, desde el Consejo General de Educación (CGE) se realizaron visitas a jardines que se encuentran funcionando con normalidad durante el receso funcional anual. En Paraná se visitaron la Unidad Educativa Nº 5 Brotecitos y la Unidad Educativa Nº 6 Consejito, donde se desarrollan propuestas especialmente diseñadas para el tiempo de receso.

El funcionamiento de las mismas se encuentra respaldado por el Marco Pedagógico y Normativo para el nivel inicial por Resolución Nº 3945/10 CGE y sus modificatorias, que en su Artículo Nº 28 establece que los jardines pueden continuar brindando sus servicios durante el receso de invierno y el receso funcional anual cuando las necesidades de la comunidad así lo requieran.

“Que estas instituciones sigan abiertas durante esta etapa del año refleja un Estado presente y comunidades educativas comprometidas con el bienestar de las infancias. Las actividades se extenderán hasta el inicio del próximo ciclo lectivo y no se trata únicamente de brindar un espacio de cuidado, sino de generar experiencias lúdicas y educativas que acompañen el desarrollo de los niños en un entorno seguro” remarcó la directora de Educación Inicial del CGE, Florencia Piñeiro.

Las instituciones que continúan funcionando prepararon una variedad de actividades lúdicas. Estas acciones permiten que los niños no sólo disfruten de un verano lleno de diversión, sino que también sigan aprendiendo y desarrollándose mientras se encuentran en un entorno seguro con profesionales a cargo.