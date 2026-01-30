Pérez reemplaza a Palacios en el municipio de Cerrito

Tras la sorpresiva noticia de las últimas horas de que el ex intendente de Cerrito, José Palacios asumirá el cargo de segundo jefe de Vialidad provincial, obliga al intendente de Cerrito Ulises Tomassi a cubrir el cargo de secretario de gobierno que el saliente deja vacante. En su reemplazo asumirá Emiliano Pérez, quien ya ha realizado suplencias en ése cargo en el municipio de Cerrito. Así pudo conocer el portal Debate Abierto.

Previo a sumarse al Ejecutivo municipal, el Concejo Deliberante de Cerrito deberá realizar una sesión extraordinaria para aceptarle la renuncia como concejal a Pérez y así podrá asumir su nueva función.

En tanto, la asunción del contador José Palacios en Vialidad provincial se da en el marco del reemplazo del renunciante Alfredo Bel quien oportunamente envió una carta al gobernador Rogelio Frigerio haciéndole conocer su dimisión por marcadas diferencias con el titular del organismo, Exequiel Donda.

Ahora, Palacios ocupará el lugar que dejó Bel, pero lo que aún no trascendió es que rol desempeñará. Habrá que ver si su función será el reordenamiento financiero del organismo, recordando que el cerritense es contador público nacional, o si será el nexo entre los diversos sectores que realizan planteos por el estado de rutas y caminos rurales. (Fuente: Debate Abierto)