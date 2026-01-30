Recomiendan cuidar la piel de los más chicos durante los meses de calor

Durante el verano, el calor y la altas temperaturas hacen que los niños transpiren más, por lo que es fundamental prestar especial atención al cuidado de la piel. Mantenerla limpia y seca ayuda a conservar su función de barrera natural y a prevenir molestias frecuentes en esta época del año.

En este sentido, el Ministerio de Salud de Entre Ríos recuerda la importancia de incorporar hábitos simples de cuidado diario que permitan disfrutar de la temporada de manera saludable. Las actividades al aire libre, el uso de piletas, el contacto con arena y tierra, y el juego constante entre chicos forman parte de la rutina estival, y una correcta higiene resulta clave para proteger la piel.

Durante estos meses, reforzar la limpieza y el secado adecuado del cuerpo ayuda a prevenir afecciones cutáneas superficiales como la foliculitis o las micosis, que suelen aparecer cuando la piel permanece húmeda por tiempo prolongado. La observación cotidiana también permite detectar a tiempo cualquier cambio en la piel.

Asimismo, en verano es habitual la presencia de insectos. El uso de repelentes adecuados a la edad y el cuidado para evitar el rascado favorecen una piel sana y protegida. Las micosis suelen aparecer con mayor frecuencia entre los dedos de los pies o en los pliegues cutáneos, mientras que otras lesiones pueden manifestarse en zonas más expuestas.

La jefa del servicio de Dermatología del Hospital Materno Infantil San Roque de Paraná, Alicia Balsola, destacó que la prevención comienza con gestos simples: «Es importante reforzar el lavado de manos, mantener las uñas cortas y limpias, y ducharse luego de salir de la pileta o de la playa. Además, se recomienda elegir ropa liviana, clara y holgada, y evitar permanecer con prendas húmedas».

Además, agregó: «Secar bien los pliegues del cuerpo, no compartir objetos personales como toallas, calzado o peines, y evitar caminar descalzo en zonas húmedas públicas son medidas sencillas que ayudan a cuidar la piel. El uso correcto de repelentes también contribuye a prevenir picaduras y molestias».

Finalmente, recordó la importancia de consultar al equipo de salud ante signos como enrojecimiento intenso, dolor, fiebre o cambios en las lesiones, para recibir una evaluación oportuna.