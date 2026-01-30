UPCN lanzó un nuevo beneficio en salud para sus afiliados

Con el propósito de seguir incorporando servicios que lleven un alivio a los trabajadores, UPCN lanzó una nueva asistencia relacionada con la salud. Se trata de un descuento del 20% en medicamentos ambulatorios recetados, que se aplica sobre el monto que queda a cargo del afiliado después de aplicarse el descuento de la Obra Social de Entre Ríos (OSER).

“A partir del 1° de febrero los afiliados titulares de UPCN van a tener, sin límite, un 20% de descuento en todos los medicamentos ambulatorios que les reconoce la obra social OSER”, informó el Secretario General del Sindicato, José Ángel Allende.

Este beneficio es producto de un convenio con el Colegio de Farmacéuticos de Entre Ríos. De este modo, el descuento se aplicará “en cualquier farmacia de la provincia que atienda a OSER, que son la inmensa mayoría”.

“Para obtenerlo el trabajador simplemente debe concurrir a la farmacia. Allí, en el sistema va a aparecer que es afiliado a la OSER y se aplicará automáticamente el descuento del 40%; además surgirá que es afiliado a UPCN, por lo que también se practicará en forma automática el descuento del 20% sobre el monto que queda a cargo del afiliado”, explicó Allende.

A modo de ejemplo, mencionó que “sobre un medicamento que cueste 10.000 pesos, por un lado, la obra social reconoce 4.000 mientras que, de los 6.000 que tiene que pagar el trabajador, UPCN se hace cargo del 20%, es decir, 1.200 pesos. De este modo, el afiliado al Sindicato va a terminar abonando sólo 4.800 pesos”.

“Esto habla a las claras de un gran esfuerzo económico que hace esta Seccional, que ha sido asesorada por quienes hace mucho tiempo vienen trabajando por la salud de los entrerrianos, como son la vocal de OSER Flavia Maidana y quien fuera integrante del Directorio de Iosper, Fabián Monzón”, subrayó el Secretario General.

“El propósito es llevarle alivio a los compañeros que estén atravesando un problema de salud”, enfatizó y sostuvo que se trata de “una muy buena noticia en un año tan duro, que empieza con los sueldos congelados”.

“Este es un beneficio más para los trabajadores públicos que conforman la gran familia de UPCN quienes, como todos los trabajadores públicos, están atravesando un momento muy difícil”, finalizó.