En Villa Paranacito más de 130 chicos disfrutan de las Acciones de Verano

En el marco de la política educativa del Gobierno de Entre Ríos, se desarrollan en Villa Paranacito las Acciones de Verano, una propuesta que beneficia a más de 130 niños de la localidad y zonas aledañas, promoviendo el acceso a actividades recreativas, deportivas y educativas durante el receso escolar.

Las iniciativas son organizadas por el Consejo General de Educación (CGE), a través de la Dirección de Educación Física, junto al Centro de Educación Física (CEF) Nº 12, en articulación con la Dirección de Deportes de la Municipalidad de Villa Paranacito. El trabajo conjunto permite garantizar espacios de inclusión, aprendizaje y disfrute para las infancias.

Las actividades se desarrollan en distintas modalidades: la colonia general, destinada a niños de entre 6 y 12 años; la colonia maternal, para chicos de 3 a 5 años; y la colonia inclusiva del Centro de Educación Integral CEIT Nº 8, para estudiantes de todas las edades, fortaleciendo el enfoque de la propuesta dentro de una convivencia plena.

La coordinadora del CEF, Daiana Ferrer, destacó que durante las jornadas se desarrollan actividades en el medio acuático, con la enseñanza de la natación, además de propuestas en el campo de deportes, juegos recreativos y disciplinas deportivas. Asimismo, se incorporan actividades de Vida en la Naturaleza, campamentiles, artísticas y de manualidades, favoreciendo el desarrollo integral de los participantes en un entorno cuidado y educativo.