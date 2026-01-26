Junto a la comunidad de Las Tunas, la provincia impulsa la gestión integrada del recurso hídrico

En el Parque Vieytes de la ciudad de San Benito se concretó un nuevo encuentro de la autoridad ejecutiva del Comité de Cuenca del arroyo Las Tunas. Abordaron definiciones para el fortalecimiento de la gestión hídrica en la región.

Tales ámbitos expresan espacios de trabajo compartido y concertación entre representantes de la sociedad civil, los municipios y la Provincia para administrar los recursos hídricos de una cuenca específica (como arroyos o ríos). El objetivo es obtener acuerdos para solucionar problemas como contaminación, erosión e inundaciones, y promover el desarrollo sostenible del agua, regulado por la Ley Provincial N° 9757. Los comités están creados y regulados desde el Consejo Regulador del Uso de Fuentes de Agua; organismo conducido desde la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de Entre Ríos.

Desde la Secretaría de Ambiente se puso en valor que durante el encuentro en Parque Vieytes se aprobó y puso en vigencia el reglamento del Comité Ejecutivo, se dio inicio al debate de la Propuesta de Política Hídrica 2026 para la Cuenca y se aprobó una campaña de concientización ambiental orientada al cuidado del arroyo y su entorno.

El director Legal y de Gestión Ambiental del Agua, Osvaldo Fernández, destacó que “el trabajo de los comités de cuenca es una herramienta central para avanzar en una gestión integrada del recurso hídrico, articulando al Estado provincial, los municipios y la comunidad”.

Asimismo, se informó la convocatoria a Asamblea Plenaria del Comité de Cuenca, que se llevará a cabo el 25 de febrero en Colonia Avellaneda, instancia que permitirá ampliar la participación y el intercambio entre los distintos actores involucrados.

En esta oportunidad, entre otras determinaciones, se avanzó en la cartelería informativa y preventiva que será colocada a lo largo del curso del arroyo, y se analizaron distintas propuestas destinadas a prevenir la acumulación de residuos, uno de los principales problemas ambientales detectados en la cuenca.