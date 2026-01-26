Refaccionaron instalaciones en escuela rural del departamento Federal

El gobierno de Entre Ríos, a través del Ministerio de Planeamiento e Infraestructura, llevó adelante trabajos en la escuela Nº 24 Combate de San Lorenzo, ubicada en Colonia Jorge Fink, distrito Chañar, a unos 45 kilómetros de la ciudad de Federal. La intervención permitió recuperar sectores del edificio escolar y fortalecer la infraestructura para las actividades educativas.

La obra comprendió el reacondicionamiento de dos áreas diferenciadas del establecimiento, por un lado, el sector de aulas y por otro, el espacio donde funcionan la cocina, el comedor y los sanitarios. Ambas zonas presentaban un deterioro considerable producto del paso del tiempo y del movimiento del suelo, lo que hacía necesaria una intervención para restablecer su funcionalidad.

“Estas acciones se enmarcan en una política sostenida del Estado provincial orientada a fortalecer la infraestructura escolar, con el foco puesto en garantizar condiciones apropiadas para el aprendizaje de los alumnos y el trabajo docente en todo el territorio” sostuvo el ministro de Planeamiento, Hernán Jacob.

La intervención se desarrolló como parte de la planificación de obras que lleva adelante la provincia para atender las necesidades edilicias del sistema educativo entrerriano. Comprendió una inversión provincial de 35 millones de pesos y un plazo de ejecución de 45 días corridos.

Entre los principales trabajos, se realizó la reparación de cubiertas, la reconstrucción de pisos, el recambio de la instalación eléctrica, trabajos de pintura y mejoras en los sanitarios. Además, se ejecutó la adecuación del sistema de desagües, que se encontraba obsoleto, y se corrigieron filtraciones, fisuras y desprendimientos de revoque que afectaban al edificio.