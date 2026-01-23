Ene 23

Se realizará en Aranguren una nueva edición del Torneo de fútbol infantil “Hipólito Polo Pérez”

 

Se trata del XII encuentro que fue programado para los días 6 y 7 de marzo

En ese marco, se informa a los equipos y delegaciones participantes que pueden contactarse con el Coordinador de Deportes y Turismo para consultar por alojamientos disponibles en la ciudad y zonas habilitadas para acampar, sin cargo.

Contacto: Carlos García – Coordinador de Deportes y Turismo

📞 3435 496911

Categorías:

• 2012 / 2013 / 2014 – Cancha de 11

• 2015 / 2016 / 2017 – Cancha de 9

• 2018 – Cancha de 7

Inscripción gratuita

Organiza: Municipalidad de Aranguren

 

 

 

 

 

 

 

