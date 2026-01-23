Fuerte choque de dos vehículos en ruta 18 dejó varios heridos, entre ellos tres menores

Un accidente de tránsito se produjo este viernes, alrededor de las 7.15 de la mañana, sobre la ruta nacional 18, frente a una estación de servicio en Las Tunas, donde colisionaron una camioneta y un automóvil. Como consecuencia del impacto, varias personas resultaron heridas, entre ellas tres menores de edad.

Según información de testigos en el lugar, una camioneta Ford EcoSport habría intentado ingresar a la estación de servicio cuando fue impactada en uno de sus laterales por un automóvil Mercedes Benz que circulaba en sentido desde Villaguay.

Según consignó el sitio Ahora.com, tres hermanos menores de edad que viajaban en la camioneta fueron trasladados al Hospital San Roque de Paraná. Se trata de una adolescente de 14 años, quien fue retirada inconsciente del vehículo, su hermana de 11 y su hermano de 10. Viajaban junto a su padre en la Ford Eco Sport y son todos oriundos de Lucas Norte, Departamento Villguay.

El otro vehículo, una camioneta Mercedes Benz, era conducido por un joven de 34 años, que iba junto a su madre, de 66; ambos oriundos de San Salvador.

La colisión se produjo cuando la Eco Sport intentaba ingresar a la YPF y el choque fue prácticamente de manera frontal. La Mercedes Benz provenía del lado de Villaguay, en dirección de este a oeste.

Los ocupantes de los vehículos sufrieron lesiones y fueron asistidos en el lugar por personal de emergencias. Posteriormente, algunos de los heridos fueron trasladados al hospital Dr. Castilla Mira de Viale para una mejor atención. Análisis Digital