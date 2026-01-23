Este viernes hay música entrerriana en vivo con el Pre Federal en La Vieja Usina

El Certamen Nuevos Valores del Festival Nacional del Chamamé de Federal se realizará este viernes 23 de enero desde las 19hs en el centro cultural ubicado en Matorras 861, Paraná. La entrada es libre y gratuita. Acompaña la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, en el marco de su agenda Cuac! Cultura Activa Verano.

Los ganadores de la Subsede Paraná obtendrán el pase directo para competir en la final junto a los seleccionados en las restantes subsedes. Esa etapa definitoria se realizará sobre el escenario Ernesto Montiel, en el marco del 51° Festival Nacional del Chamamé, que se llevará a cabo en Federal del 31 de enero al 8 de febrero.

Además de los postulantes, se presentarán como artistas invitados: María Luz Erazun y Ramiro Matteoda, Renacer Tradicional, Fede Garita y Ramiro Ascagorta.

Sobre el Festival Nacional del Chamamé

Conocida como la Capital Nacional del Chamamé, Federal recibe en cada edición a miles de aficionados y figuras consagradas. Este año se realizará del 31 de enero al 8 de febrero. El cronograma es el siguiente:

Sábado 31/1: Bailantas Nocturnas

Domingo 1/2: Bailantas Nocturnas

Lunes 2/2: Peñas Oficiales

Martes 3/2: Peñas Oficiales

Miércoles 4/2: Peñas Oficiales

Jueves 5/2: Final del Pre Federal y primera noche del Festival Nacional del Chamamé

Viernes 6/2: Bailantas Diurnas y segunda Noche del Festival Nacional del Chamamé

Sábado 7/2: Bailantas Diurnas y tercera Noche del Festival Nacional del Chamamé

Domingo 8/2: Bailantas diurnas y cuarta noche del Festival Nacional del Chamamé

– Más información en las redes de @federalchamame