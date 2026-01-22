La provincia otorgó beneficios a la primera empresa inscripta en el régimen de estímulo a la Economía del Conocimiento

A menos de un mes de su lanzamiento, Crossity se convirtió en la primera empresa en acceder al Registro Provincial de Economía del Conocimiento (Repec). La incorporación se concretó a través de la resolución N° 001/26 de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación, según se informó desde el Ministerio de Desarrollo Económico.

El Repec tiene como objetivo identificar, fortalecer y acompañar a las empresas entrerrianas que desarrollan actividades basadas en el conocimiento, la innovación, la tecnología y el talento humano, promoviendo un modelo productivo con mayor valor agregado y proyección federal. El incentivo consiste en beneficios fiscales y descuentos en la tarifa eléctrica, entre otros estímulos.

Crossity es una empresa de base tecnológica especializada en el desarrollo de soluciones digitales, con foco en la creación de productos innovadores. Actualmente, la firma se encuentra radicada en el MiradorTEC, el mayor Parque Tecnológico de la región, consolidándose como parte del ecosistema de innovación y economía del conocimiento de la provincia. Su director, Joel Lifschitz, cuenta con una amplia trayectoria en el sector tecnológico y emprendedor. Además, fue presidente del Polo Tecnológico del Paraná.

Desde el Ministerio de Desarrollo Económico destacaron que la inscripción representa un hito para la implementación del Registro, luego de la reforma de la ley provincial de Economía del Conocimiento, marcando el inicio de una herramienta estratégica para visibilizar y potenciar a las empresas que apuestan al conocimiento como motor del desarrollo económico de Entre Ríos.