El Gobierno de Entre Ríos llevó adelante trabajos de reparación en un establecimiento educativo del departamento Federación, con el objetivo de mejorar las condiciones de seguridad del edificio y garantizar entornos adecuados para el desarrollo de las actividades escolares.

Ejecutaron trabajos de infraestructura escolar en San Jaime de la Frontera

A través del Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios se ejecutaron obras de infraestructura en la escuela N° 51 Tomás Alva Edison de San Jaime de la Frontera, como parte de la planificación de acciones para fortalecer la red de edificios educativos en el territorio entrerriano.

La intervención comprendió una inversión provincial de 35 millones de pesos y un plazo de ejecución de 60 días corridos. Los trabajos permitieron dar respuesta a problemas edilicios vinculados a filtraciones, desprendimientos y deterioro general del inmueble, construido en la década de 1990 y en funcionamiento desde 1992.

El ministro Hernán Jacob señaló que “la inversión en infraestructura escolar permite brindar mejores condiciones a quienes utilizan el edificio a diario y garantizan espacios seguros y funcionales para el aprendizaje de los chicos. Estas obras concretas forman parte de una planificación que llevamos adelante desde el ministerio para llegar a distintos puntos de la provincia”.

El establecimiento educativo recibe a 119 estudiantes en doble turno y cuenta con una comunidad educativa integrada por más de 20 personas, por lo que la intervención tuvo un alcance directo en quienes transitan el edificio a diario.

Entre los trabajos, se realizó el reemplazo de la cubierta de tejas del aula principal, la reconstrucción del cielorraso afectado e iluminación, la reparación de la losa de transición entre sectores del edificio y la instalación de canaletas y desagües pluviales, con el fin de mejorar el escurrimiento del agua y preservar la estructura edilicia. La obra estuvo a cargo de la firma Chezzi.