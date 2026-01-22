Carnavales en Hernández: Convocatoria a Aspirantes a Embajadora de la localidad

La Municipalidad de Hernández, a través del Área de Cultura, invita a las jóvenes de la localidad a postularse como Embajadora de Hernández – Carnaval 2026.
Requisitos principales:
Tener entre 16 y 25 años
Domicilio en Hernández (mínimo 1 año de residencia)
Podrán representar a comparsas, murgas, carrozas, instituciones o participar de manera particular
Vestimenta, maquillaje y peinado a elección de las participantes
Se seleccionarán tres Embajadoras, quienes recibirán premios y obsequios.
El jurado también podrá realizar menciones especiales por simpatía, elegancia y espíritu carnavalero.
Inscripciones abiertas hasta el 2 de febrero (sin excepción)
Área de Cultura – Salón Flora Müller
Consultas: 3435 618820
Correo: apv764@gmail.com
¡Viví el carnaval desde adentro y representá a tu localidad!
Sumate y sé parte de los Carnavales Hernández 2026!
