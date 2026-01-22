Carnavales en Hernández: Convocatoria a Aspirantes a Embajadora de la localidad

La Municipalidad de Hernández, a través del Área de Cultura, invita a las jóvenes de la localidad a postularse como Embajadora de Hernández – Carnaval 2026.

Requisitos principales:

Tener entre 16 y 25 años

Domicilio en Hernández (mínimo 1 año de residencia)

Podrán representar a comparsas, murgas, carrozas, instituciones o participar de manera particular

Vestimenta, maquillaje y peinado a elección de las participantes

Se seleccionarán tres Embajadoras, quienes recibirán premios y obsequios.

El jurado también podrá realizar menciones especiales por simpatía, elegancia y espíritu carnavalero.

Inscripciones abiertas hasta el 2 de febrero (sin excepción)

Área de Cultura – Salón Flora Müller

Consultas: 3435 618820

Correo: apv764@gmail.com

¡Viví el carnaval desde adentro y representá a tu localidad!

Sumate y sé parte de los Carnavales Hernández 2026!