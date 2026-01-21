Gestión municipal durante el receso administrativo: Continuidad de servicios y actividades de verano en Aranguren

En el marco del receso administrativo, la Municipalidad de Aranguren continúa garantizando el funcionamiento de los servicios esenciales y el desarrollo de las actividades previstas para la temporada de verano.

Así lo expresó la viceintendenta Lic. Mirta Noemí Levars, quien se encuentra a cargo de la Presidencia Municipal durante las vacaciones del intendente Luis Siebenlist, en una entrevista realizada junto al coordinador de Deportes y Turismo, Carlos García.

Durante la nota, Levars destacó el trabajo sostenido de las distintas áreas municipales durante este período, remarcando especialmente la labor de Desarrollo Social, donde continúan atendiendo la cobertura de necesidades básicas, la entrega de módulos alimentarios y la coordinación de traslados por turnos médicos programados y de urgencia a centros de mayor complejidad.

Asimismo, subrayó el acompañamiento de las áreas Contable, Recursos Humanos, Tránsito y Servicios Públicos, destacando el compromiso del personal municipal que permanece activo durante el receso, permitiendo sostener la recolección de residuos, el reciclado, el corte de pasto y el ordenamiento del tránsito en la vía pública, incluso durante eventos de gran concurrencia.

En materia deportiva y recreativa, Carlos García brindó detalles sobre el desarrollo de la temporada de verano 2026, con el funcionamiento de la pileta municipal, las Colonias de Vacaciones infantiles, para adultos mayores y los cursos de natación para distintas edades, todos coordinados por profesores capacitados y con protocolos de seguridad vigentes.

Además, se informó que hacia el cierre de la colonia infantil se realizará una muestra abierta para las familias, junto a un campamento, fortaleciendo el vínculo entre el municipio, los participantes y sus familias.

Cabe destacar que, de la muestra también participarán los adultos mayores.

Finalmente, la viceintendenta valoró el trabajo articulado entre las distintas áreas municipales y el vínculo permanente con instituciones educativas y deportivas de la localidad, remarcando que, aun durante el receso administrativo, la Municipalidad de Aranguren mantiene su presencia activa y el compromiso con la comunidad.