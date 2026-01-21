Frigerio recibe a Santilli en Paraná para avanzar en acuerdos entre provincia y Nación

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, recibirá este jueves en Paraná al ministro del Interior de la Nación, Diego Santilli, en el marco de la agenda de gestión que la provincia viene desarrollando con el gobierno nacional.

Durante el encuentro se abordarán avances en distintos temas pendientes vinculados a obra pública y mecanismos de articulación con Nación, con el objetivo de destrabar proyectos y generar condiciones para nuevas soluciones de infraestructura y desarrollo urbano en la provincia.

En ese marco, se dará cuenta de los avances alcanzados mediante el régimen de cancelación recíproca de deudas entre la provincia y el Estado nacional, una herramienta prevista en la normativa vigente que permite ordenar obligaciones pendientes y, al mismo tiempo, generar condiciones para impulsar nuevos proyectos de infraestructura y desarrollo urbano.

Asimismo, Frigerio y Santilli dialogarán sobre iniciativas de alcance nacional que se encuentran en debate, entre ellas el proyecto de reforma laboral y la Ley de Glaciares, en una mirada federal sobre los principales desafíos del país.

Al término de la reunión, las autoridades brindarán una conferencia de prensa.