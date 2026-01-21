La vicegobernadora Alicia Aluani recibió este miércoles al intendente Ulises Tomassi. Entre otros temas de interés, en el encuentro hablaron sobre la nueva edición de la Fiesta del Beach Voley.

Este miércoles por la mañana, la vicegobernadora de la provincia, Alicia Aluani, se reunió con el intendente de Cerrito, Ulises Tomassi, junto a la responsable del área de Deportes del municipio, Marisol Borghello.

El presidente municipal agradeció a la vicegobernadora por “la posibilidad de habernos atendido” y mencionó que uno de los temas abordados en el encuentro fue la invitación a la 23º Edición de la Fiesta del Beach Vóley “Copa Orlando Lovera”, a realizarse los días 30 y 31 de enero y 1 de febrero en el Complejo Polideportivo Municipal. Será una nueva fecha del Circuito Nacional Femenino y Masculino, Circuito Provincial Femenino y Circuito Provincial Masculino A y B. “Es el torneo más importante de la Argentina, donde participan más de 150 duplas de todas las provincias y de países limítrofes, así que para nosotros es un honor poder recibirlo”, indicó.

Asimismo, Tomassi informó que en la reunión hablaron de otros temas de gestión “vinculados al tratamiento de residuos y normativas nuevas que hemos instrumentado en el municipio; también acordamos una agenda de trabajo y acompañamiento que tiene que ver con el desarrollo del parque industrial de nuestra localidad”, resaltó. Y agregó: “la verdad que la reunión ha sido muy fructífera”.