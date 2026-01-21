Sanción definitiva para la emergencia en obra pública

La Cámara de Diputados llevó a cabo este miércoles 21 la Sesión Especial Nº 15 del 146º Periodo Legislativo, bajo la presidencia de Gustavo Hein, durante la cual se sancionó de forma definitiva el restablecimiento de la prórroga en emergencia en obras públicas y viales a partir del 1° de enero y hasta el día 31 de diciembre de 2026. El Expediente Nº 28.925 había sido aprobado por la cámara baja el 23 de diciembre de 2025 para, luego, recibir modificaciones del Senado, por lo que el trámite legislativo obligó a la cámara de origen a tratarlas en sesión especial.

El proyecto venido desde el Poder Ejecutivo se fundamenta en que “posibilitará la negociación en mejores condiciones con empresas contratistas, facilitará el reconocimiento y cancelación de sus créditos, promoverá la rescisión o renegociación contractual cuando resulte necesario”, así como “reducirá de manera significativa la litigiosidad existente o potencial, mediante acuerdos que incluyen el desistimiento de acciones judiciales sin costos para el Estado Provincial”.

Como presidente de la comisión de Obras Públicas y Planeamiento y miembro informante frente al cuerpo, la diputada Noelia Taborda se refirió al trabajo de debate en comisión que demandó el expediente. “Pudimos dar cuenta de las obras paralizadas que encontró esta gestión al asumir, a lo que se sumó el tiempo de negociación con Nación más el período de negociación de acuerdos con empresas”. Y destacó que “en eso se sustenta este proyecto, se pide un poco más de tiempo para que el Estado provincial pueda cumplir con obligaciones asumidas. Esta ley resulta una adecuación legal necesaria y responsable”, afirmó.

Taborda ahondó en detalles sobre los alcances del articulado. “Este proyecto no amplía facultades discrecionales, sino que ratifica herramientas legales ya autorizadas por la Legislatura”, dijo, y, para finalizar, agregó que la ley aporta “seguridad jurídica y responsabilidad fiscal necesario para cuidar el interés general de la provincia”.

A la voz del oficialismo se sumó la diputada Gabriela Lena, quien apeló a “considerar una realidad que es la de que la obra pública atraviesa situación crítica que para nada implica una renuncia al Estado de Derecho, sino que, al contrario, permite revisar, negociar y encauzar controversias dentro de un marco legal y transparente”. La diputada recalcó, además, que “inseguridad jurídica sería mirar para otro lado, dejar que los conflictos se acumulen, que las obras se abandonen sin respuesta”.

Legisladores del Bloque de la minoría Más para Entre Ríos desarrollaron razones para su voto negativo. El diputado Juan José Bahillo apuntó a que sería “normalizar lo que debería ser una herramienta de excepción”. Se refirió a que “el volumen de obra publica no justifica una emergencia sino a que hay un problema de coordinación y de organización en lo administrativo que no logra resolverse, en un contexto nacional adverso en temas de financiamiento”.

Por su parte, la diputada Silvina Deccó agregó que se habilita “la discrecionalidad y procedimientos extraordinarios en materia de inversiones”, mientras que Lorena Arrozogaray subrayó la contradicción en la que se encuentra el gobernador Frigerio quien dice “defender la obra pública mientras el gobierno nacional la desfinancia”. A su turno, el diputado del Bloque de La Libertad Entre Ríos, Carlos Damasco, se sumó al criterio de que “leyes de emergencia son para tratar situaciones excepcionales y no convertirlas en regla”.

Ordenamiento jurisdiccional

Durante el transcurso de la sesión especial, por unanimidad el pleno de la cámara sancionó tres leyes referidas a la demarcación de ejidos de tres localidades entrerrianas. El primer expediente aprobado amplía los límites jurisdiccionales del ejido de Bovril, en departamento La Paz. El segundo establece los límites y linderos de la comuna Antelo, en departamento Victoria. El último fija los límites jurisdiccionales de la comuna Distrito Sauce, en departamento Nogoyá.

La diputada María Elena Romero, como presidente de la comisión de Asuntos Municipales y comunales que analizó los expedientes, fue quien brindó los fundamentos para la sanción de las tres leyes. “No discutimos líneas en el mapa o cuestiones de orden técnico o administrativo; se trata de una definición política sobre el modelo de provincia que queremos construir”, aseguró.

Romero dijo que “los expedientes cuentan con la revisión de organismos técnicos competentes, como la Dirección de Catastro y de la Administradora Tributaria de Entre Ríos (Ater). También responden a demandas reales de las comunidades involucradas”. Para cerrar su alocución, agregó que “definir limites jurisdiccionales no es un capricho sino un instrumento indispensable para ordenar el territorio, garantizar servicios públicos, planificar infraestructura y brindar seguridad jurídica”.

Homenajes

El diputado Fabián Rogel se refirió en el turno de los homenajes al aniversario de la muerte de Arturo Umberto Illia, ocurrida un 18 de enero de 1983, en ciudad de Córdoba. De su figura, médico y presidente argentino entre el 12 de octubre de 1963 y el 28 de junio de 1966, resaltó el “legado democrático de servicio y progreso para los argentinos”.