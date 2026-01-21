El intendente Vera se solidarizo con Azcué 

El intendente de Yeso Oeste (Departamento La Paz), Javier Vera, expresó su solidaridad para con su par de Concordia, Francisco Azcué (foto), ante las amenazas de las que fue objeto.

“Me solidarizo con el intendente Francisco Azcué y con su grupo de colaboradores ante las amenazas de las que fueron objeto y acompaño su firme decisión de formular la denuncia correspondiente”, dijo Vera.

Como se sabe, Azcué radicó una denuncia por amenazas recibidas y, a partir de su constatación, se iniciaron actuaciones a raíz de un mensaje intimidatorio difundido el 16/01/26 a través de la red social Facebook.

La amenaza fue publicada en un comentario realizado sobre una pieza audiovisual titulada “Video en donde la Guardia Urbana Municipal intimida a las mujeres que esperan ser recibidas por el intendente Azcué”, según precisó la Jefatura Departamental de Policía en un comunicado emitido este martes.

De acuerdo a lo investigado, el contenido no habría estado dirigido únicamente contra el intendente, sino que también habría tenido como destinatarios a Luciano Dell Olio y a otros funcionarios municipales y provinciales.

Javier Vera indicó que hechos de esta naturaleza “deben ser rápidamente investigados” y valoró en ese sentido que se haya identificado al presunto autor de esas amenazas y se haya librado una orden de allanamiento, la cual fue ejecutada en su domicilio.

“Es inadmisible que aún existan en nuestro país este tipo de situaciones que forman parte del pasado violento que vivió la Argentina, de allí que es necesario que se aplique todo el rigor de la ley”, señaló Vera.

Y concluyó: “Por otra parte, alentamos al intendente Azcué a que continúe con su gestión transformadora en la ciudad de Concordia, para revertir el cuadro lamentable en la que la dejaron sucesivos desgobiernos que la llevaron a ser noticia reiteradamente por los peores índices de pobreza a nivel nacional. Es evidente que hay sectores que se han visto perjudicados con este cambio que la misma comunidad concordiense reclamó con su voto y al cual Azcué esta respondiendo con total responsabilidad”, concluyó Vera.