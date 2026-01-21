Diputados: Sesión especial y trabajo en Comisiones

Con la presidencia de Gustavo Hein, la Cámara de Diputados convocó a sus miembros este martes 20 para llevar adelante la Sesión Especial Nº 14 del 146º Período Legislativo con vistas a dar ingreso y disponer el envío a comisión del proyecto de ley que prorroga la Emergencia en Obras Públicas, devuelto en revisión. Al término de la sesión, la reunión de comisión de Obras Públicas y Planeamiento, presidida por la diputada Noelia Taborda, resolvió aceptar la modificación introducida por la cámara revisora -que resolvió una cuestión de forma- y emitir dictamen.

Obras Públicas y Planeamiento

El proyecto de ley, contenido en el Expediente Nº 28.925 de autoría del Poder Ejecutivo, recibió media sanción de Diputados el pasado 23 de diciembre. El texto propone reestablecer por un año la vigencia de la Ley Nº 11.138, prorrogada por Ley Nº 11.177, de Emergencia en Obras Públicas y Viales. La modificación avalada por ambas cámaras dispuso, entonces, que el artículo 1º quede redactado de la siguiente forma: ‘Restablécese la vigencia de la Ley N° 11.138 y su prórroga, a partir del 1° de enero de 2026 y hasta el día 31 de diciembre de 2026’.

La Cámara de Diputados se constituyó, entonces, en Sesión Especial a los efectos de dar ingreso formal al expediente en revisión para que la comisión de Obras Públicas y Planeamiento pudiese estudiarlo en comisión y avanzar con el dictamen. Se cumplen, de este modo, los pasos legislativos necesarios antes de su sanción definitiva. Cabe destacar que el cambio introducido al articulado obedece a una cuestión formal y no implica cambios o cuestionamientos de fondo. El dictamen fue firmado por los miembros de la comisión por lo que el expediente queda en condiciones de recibir sanción definitiva en la sesión especial prevista para el próximo miércoles 21.

Asuntos Municipales y Comunales

La comisión presidida por María Elena Romero recibió la visita del secretario de Gobiernos Locales, Ricardo Vales, para emitir dictámenes en tres expedientes referidos a la demarcación de ejidos en tres localidades entrerrianas. El funcionario explicó ante los legisladores que las iniciativas se enmarcan en el proceso de ordenamiento territorial que viene desarrollando la administración provincial con el objetivo de regularizar de límites y linderos de municipios y comunas, así como la paulatina eliminación de las denominadas ‘zonas grises’. La comisión emitió dictámenes en los tres casos estudiados.

El primer expediente abordado, Nº 28.930, es un proyecto de ley por el cual se amplían los límites jurisdiccionales del ejido del Municipio de Bovril, del departamento La Paz. El segundo, Expediente Nº 28.931, establece los límites jurisdiccionales de la Comuna Antelo, del departamento Victoria. Po último, el Expediente Nº 28.932 fija los límites jurisdiccionales de la Comuna Distrito Sauce, en departamento Nogoyá.