Salud optimiza el servicio odontológico entre hospitales y centros de atención primaria

Con el objetivo de realizar un relevamiento y evaluación de los recursos disponibles y de las prestaciones que se brindan, la Dirección de Odontología del Ministerio de Salud de Entre Ríos llevó adelante una serie de visitas a hospitales y centros de atención primaria de los Departamentos Tala, Uruguay y Gualeguaychú.

En el marco de este recorrido, la directora de Odontología, Sandra Fettolini, explicó que la iniciativa apunta a fortalecer el primer nivel de atención y optimizar el trabajo en red según la complejidad de los casos. «Es importante potenciar el rol resolutivo de los centros de atención primaria a fin de descomprimir, al mismo tiempo, la alta demanda que presentan los hospitales», afirmó.

Durante la recorrida, Fettolini, acompañada por parte de su equipo técnico, visitó en primer lugar el hospital San Roque de Rosario del Tala donde mantuvo un encuentro con la directora, Luisina Ormaechea y posteriormente, en el hospital Sagrado Corazón de Jesús de Basavilbaso, se reunió con la administradora del nosocomio Yanina Peiretti.

Más tarde, la titular del área se trasladó a los centros de salud de las localidades de Tomás de Rocamora y Caseros, donde dialogó con sus directores, Nicolás Angelini y Brenda Ávalos.

El último punto del recorrido fue el hospital Centenario de Gualeguaychú, donde se realizó un encuentro con los directores de los centros de atención primaria de la ciudad y del Departamento Gualeguaychú, a saber: Juan José Franco, Juan Baggio, Juana E. Morel, Villa Eleonora, Carlos Artusi y San Antonio, María Victoria Sosa, Facundo Vivian, Bibiana López, Alejandra Fulgenci, Walter Kneeteman, y Eduardo Guastavino respectivamente.

«En esta reunión puntual se hizo hincapié en organizar las derivaciones de acuerdo a la complejidad de los casos en virtud de mejorar la organización y articulación del hospital con los centros de atención primaria», señaló Fettolini y agregó: «Además de revisar los recursos e insumos, abordamos otros aspectos como el desarrollo de abordajes odontológicos por parte de los equipos de los CAPS y la necesidad de intensificar acciones vinculadas a la prevención y enseñanza de manera mancomunada con las escuelas».

Posteriormente, Fettolini junto a personal del hospital Centenario y el jefe del servicio de Odontología del establecimiento, Guillermo Villamonte, recorrieron las instalaciones del nosocomio.

Cabe destacar que desde la Dirección de Odontología, en cada una de las localidades visitadas, se realizó la entrega de insumos como anestesia, guantes, agujas, yeso y otros elementos. Asimismo, para las próximas semanas se prevé continuar con nuevos recorridos por distintos establecimientos de otros departamentos de la provincia, al menos dos veces por mes, con el fin de avanzar con el relevamiento.