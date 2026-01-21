Básquet: Echagüe comenzó la pretemporada

En el estadio Luis Butta, las categorías mayores del básquet masculino del Atlético Echagüe Club (Primera División y U21) dieron inicio a la pretemporada con vistas a la competencia asociativa de la primera mitad del año.

En el encuentro inicial, el presidente de la Subcomisión de Básquet Masculino, Sergio Caminos, brindó la bienvenida al plantel y realizó la presentación formal del entrenador Javier “Cacha” Benedetich, quien estará al frente de ambas categorías.

Para destacar, como parte de una continuidad de trabajo, el equipo de Primera A mantuvo la base de jugadores que participó de la Liga Provincial de Mayores y el Torneo Clausura APB: Juan Planas, Pablo Pastori, Agustín Caminos, Nicolás Nardea, Julián Caminos y Farid Cura, además de los juveniles, serán integrantes de la plantilla para la temporada 2026.

Por otra parte, este martes a las 18 horas, los jugadores de categorías formativas tendrán su primer encuentro con los entrenadores Gustavo Godina (U13 y U17) y Juan Salamone (U15), en una reunión informativa para conocer los horarios y otros detalles de la pretemporada.

Echagüe renueva los objetivos y la ilusión para este 2026. Con trabajo y compromiso, una de las instituciones más laureadas de la ciudad buscará volver a ser protagonista.

NG Digital