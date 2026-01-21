COOPAR invita a productores a una Muestra de Híbridos de Maíz – Campaña 2025/2026

La Cooperativa Agrícola Ganadera y de Servicios Públicos Aranguren Ltda. (COOPAR) invita a productores de la región a participar de una muestra a campo de híbridos de maíz, en el marco de la Campaña 2025/2026.

Durante la jornada se presentarán algunos de los materiales disponibles y se analizará su comportamiento productivo. La recorrida técnica permitirá evaluar distintos aspectos vinculados al cultivo, entre ellos la presentación de híbridos, el comportamiento a campo, la sanidad y el potencial de rendimiento.

La actividad se realizará el jueves 22 de enero, a partir de las 18 horas, en un lote ubicado sobre Ruta Nacional 12, entre las localidades de Betbeder y Hernández.

Al finalizar la recorrida, se compartirá un momento de camaradería entre los asistentes.

Para una mejor organización, se solicita confirmar asistencia al Ing. Leandro Musso, ATC COOPAR, al teléfono 343 463 7232.

Próximas muestras de híbridos de maíz – COOPAR 2026

Miércoles 28 de enero: Camps

Miércoles 4 de febrero: Crucesitas Séptima

Los horarios de estas actividades serán confirmados en los próximos días.