Charla sobre Caravanas Electrónicas en Villa Urquiza

La Dirección de Producción y Ambiente del Gobierno de Villa Urquiza, junto a SENASA-Delegación Colonia Nueva, invitan a ganaderos y público interesado a participar de esta charla informativa.

Se abordará todo lo que necesitás saber sobre la implementación de la Resolución 530/2025 de SENASA, vinculada a las caravanas electrónicas.

👨‍⚕️ Disertante: Med. Veterinario Cristian Gómez

📅 Jueves 22 de enero

🕗 20 hs

📍 Centro de Jubilados y Pensionados de Villa Urquiza (Colonia Nueva)

📲 Confirmar asistencia: 3434-685-791

👉 Una instancia clave para informarse y despejar dudas.