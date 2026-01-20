Rugby: Capibá RC pone primera con staff confirmado y arranque de pretemporada

El Capibá Rugby Club comienza a delinear su camino para una nueva temporada y ya tiene definido el cuerpo técnico que estará al frente del Plantel Superior.

La conducción estará encabezada por Renato Sciortino como head coach, acompañado por Cristóbal Galetto en el rol de entrenador, Francisco Galetto como preparador físico, Lisandro Galetto en la función de manager y Carlos Franco como utilero, conformando un equipo de trabajo con experiencia y fuerte sentido de pertenencia.

El inicio formal de la pretemporada está previsto para el próximo lunes 26, a partir de las 20.30, en la sede de la institución ubicada en la intersección de Gobernador Parera y Lisandro De la Torre.

Será el punto de partida de una etapa clave, orientada a la puesta a punto física, técnica y colectiva, con vistas a los desafíos competitivos que se aproximan en el calendario provincial.

Las prácticas se desarrollarán los lunes, martes y jueves desde las 20.30 en las instalaciones de Capibá RC.

Desde el club invitan a todos aquellos jugadores interesados en sumarse al proyecto deportivo a participar de los entrenamientos, pudiendo comunicarse para mayor información al +54 343 416 1651.

La propuesta apunta a seguir fortaleciendo la base del Plantel Superior y consolidar el crecimiento institucional.

El balance de la última temporada respalda las expectativas. El 2025 marcó el primer año de Renato Sciortino al frente del primer equipo y el saldo fue ampliamente positivo. El plantel mayor mostró una evolución sostenida a lo largo del calendario, de menor a mayor, y logró cerrar el año entre los equipos más destacados del Desarrollo provincial, con la particularidad de presentar dos equipos en competencia dentro del Plantel Superior.

Sciortino aporta una trayectoria sólida al proyecto de Capibá. Como jugador, se formó en el Paraná Rowing Club y fue parte de los seleccionados entrerrianos. En su etapa como entrenador, dirigió a Rowing, Unión de Crespo, Echagüe y al seleccionado provincial del Desarrollo, experiencia que hoy pone al servicio de una institución que apuesta al crecimiento deportivo y humano, con bases firmes y una planificación clara. NG Digital