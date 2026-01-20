EL MUSEO DEL CHAMAMÉ !!!

El sábado 17 de enero quedó formalmente inaugurado en la ciudad de Federal, el Museo y Paseo Audiovisual del Festival Nacional del Chamamé

“Roberto Alonso Romani”.

Con la presencia de autoridades municipales, Comisión del Festival del Chamamé, trabajadores que realizaron la puesta en valor de la vieja Estación del Ferrocarril y vecinos en general, se desarrolló una emotiva ceremonia, donde hubo palabras y descubrimiento de placas.

La intendenta municipal, Alicia Oviedo, sintetizó los esfuerzos realizados en los últimos meses, y agradeció a quienes pusieron toda su capacidad y entusiasmo al servicio del objetivo.

Roberto Romani, hizo referencia a la trascendencia que ha alcanzado el Festival Nacional del Chamamé, a partir del primer encuentro desarrollado en el Club Talleres, en febrero de 1976.

Y agradeció a la intendenta de Federal y equipo de colaboradores por la distinción recibida.

A su turno, Artura Luna, evocó instancias felices ligadas al festival y contó anécdotas sobre los conductores de esta convocatoria anual que reúne a multitudes de todo el país.

Los presentes recorrieron las cuatro salas, que rinden homenaje a través de sus nombres a René Mazzucco, Jorge Heyde, Peloncha Altamirano y Arturo Luna.

Luego, el público se trasladó a Cancha Unión, donde se llevó a cabo el Certámen Pre Federal.

Más de 5000 personas disfrutaron de una noche plena de danzas y sapucay, oportunidad en que se eligieron representantes para la nueva edición, y se pudo apreciar la calidad artística de Silvia Teijeira, Araceli Tano y Embajada del Festival, entre otros números musicales, que prolongaron la fiesta hasta la madrugada.