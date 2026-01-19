El empresario argentino Jorge Miranda Peet fue ratificado como Embajador Comercial Internacional de la República de Annobón

El empresario oriundo de Colón (Entre Ríos) Jorge Miranda Peet ha sido ratificado como Embajador Comercial Internacional de la República de Annobón y anunció su participación en el Foro Internacional del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, donde sumará el proyecto BEEF JM EXPORT a la cadena de distribución internacional.

Miranda Peet ha sido honrado nuevamente en su calidad de Embajador Comercial Internacional ad-honorem, de la República de Annobón, expresando el más sincero agradecimiento por la renovación de su investidura al Presidente Pa Nando Palas Bahe y al Primer Ministro don Orlando Cartagena Lagar y Ministros Reginaldo Piño Huesca, y Gaudencio Isabel Vila.

«Estoy comprometido a trabajar incansablemente por los derechos humanitarios y la construcción de Annobón como un polo de comercio internacional», agregó.

Asimismo, ha decidido aceptar la invitación del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, porque considera que esto será relevante para Annobón y las economías regionales latinoamericanas, ya que llevará iniciativas para impulsar el intercambio comercial de Annobón con el mundo, y con los empresarios y empresas de los estados subnacionales incorporados al Corredor Bioceánico Capricornio y Mercosur.

El empresario y su equipo de colaboradores, entre ellos Javier Aguilar Director de Comercialización y Miriam Vargas Directora de Marketing estarán presente en la Ciudad de Panamá los días 27, 28 y 29 de enero de 2026, y están ansiosos por reunirse con empresarios y líderes de la región para explorar oportunidades de colaboración empresaria y asistencia económica para Annobón.

Jorge Miranda Peet agradece a las autoridades de Annobón por el apoyo y confianza en su gestión, y está seguro de que juntos pueden hacer de Annobón un destino próspero y próximo e insertarlo a la economía latinoamericana y global.

Jorge Miranda Peet, en su doble rol como empresario y Embajador Comercial Internacional de Annobón, conjuntamente con su equipo de colaboradores está llevando a cabo el Lanzamiento del Proyecto BEEF JM EXPORT (CICLO 2) en Entre Ríos, Argentina, una inversión estratégica en la producción de carne bovina de alta calidad para exportación.

El proyecto, ubicado en Colón, Entre Ríos, aprovecha la calidad del ganado local y las condiciones ideales de la región para producir carne bovina con características ecológicas y saludables, muy valoradas en mercados como la Unión Europea, China y EEUU.

«La carne entrerriana y del NEA posee características organolépticas superiores derivadas de su alimentación natural, manejo extensivo y genética adaptada», destacó el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA).

El proyecto BEEF JM EXPORT se enfoca en la ganadería extensiva con forrajes naturales, condiciones climáticas ideales para la recría a pasto y razas adaptadas al clima local, garantizando sustentabilidad ambiental y cumplimiento con estándares internacionales de exportación.

«Estamos comprometidos con la producción de carne de alta calidad, respetando el medio ambiente y las tradiciones de la región», dijo Jorge Miranda Peet, Presidente y CEO de Power Trading JM LLC y titular del Proyecto BEEF JM EXPORT (CICLO 2).

El proyecto es una oportunidad clave para el mercado premium y contribuirá al desarrollo económico de la región.

Sobre Power Trading JM LLC y BEEF JM EXPORT

Empresas líderes en el sector alimenticio con una visión innovadora y un compromiso con la calidad y la sustentabilidad.