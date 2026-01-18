Citricultores entrerrianos se capacitaron en el control de la mosca de los frutos

En el marco de las políticas públicas de lucha contra plagas que se vienen realizando en Entre Ríos, tuvo lugar una charla informativa sobre control poblacional de la mosca de los frutos, dirigida a productores citrícolas de la provincia.

La capacitación se llevó a cabo el pasado jueves, organizada en conjunto con el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa); y la Asociación de Citricultores de Santa Ana; cuyo presidente, Mario Toler, estuvo a cargo de la apertura.

La primera ponencia estuvo a cargo de Natalia Schmidt, coordinadora regional de Protección Vegetal de Senasa, junto a ingenieros del Programa Nacional de Control y Erradicación de Mosca de los Frutos (Procem). Informaron sobre el cúmulo de trampas del macizo citrícola compuesto por Corrientes y Entre Ríos, las cuales permiten construir gráficas e informar sobre la población de moscas; y así también explicaron cómo se deben interpretar los reportes que emite semanalmente el Procem.

A continuación, Sebastián Perini, técnico de la agencia INTA Chajarí; brindó precisiones sobre el ciclo biológico de esta plaga en la planta y el suelo, sus hábitos y carencia de enemigos naturales. Resaltó a su vez la importancia de una planificación anual en el control de la plaga, partiendo desde septiembre.

Por su parte, la directora provincial de Agricultura, Carina Gallegos; disertó sobre las distancias mínimas de pulverización vigentes según la Ley Provincial Nº 11.178 de Buenas Prácticas en materia de fitosanitarios. Habló a su vez sobre el índice de impacto ambiental de algunos de los productos habilitados para control de mosca, ya sean productos de contacto o residuales.

«Es importante resaltar las ventajas de hacer un análisis integral del uso de productos residuales; teniendo en cuenta no sólo el costo directo del mismo, sino también incluyendo el costo operativo del control y el tiempo invertido en intensificar las aplicaciones», afirmó la funcionaria.

Luego, representantes de la firma Agricheck informaron sobre un tipo de cebo de control de mosca con atrayente e insecticida. Finalmente, la empresa Coinagro no pudo realizar la demostración de drones a campo por la lluvia; pero representantes explicaron cuestiones a tener en cuenta cuando se contrata un servicio de aplicación con drones y como, por los hábitos de la plaga, el medio de aplicación favorece una mayor llegada al objetivo que es la mosca adulta