Diputados: Sesión especial para ingresar la restitución de la emergencia en Entre Ríos

La Cámara de Diputados llamó a sesión especial para este martes, para que entre y sea girado a comisión la restitución de la emergencia en obras y servicios públicos en Entre Ríos. El oficialismo buscará dar sanción definitiva al texto el miércoles.

La Cámara Baja fue convocada a sesionar este martes, a las 15, donde se dará ingreso y se girará a comisión el restablecimiento de la vigencia de la ley 11138 y su prórroga; los proyectos de ampliación ejido Bovril; y límites jurisdiccionales de Antelo y de Distrito Sauce.

Además, el martes se reunirá la comisión de Obras Públicas, para analizar la iniciativa que volvió en revisión del Senado por el que se “restituye” la emergencia en obras y servicios públicos en Entre Ríos por tercer año consecutivo, ya que no se podía prorrogar, porque la Ley caducó.

En ese marco, el gobierno apuesta a darle sanción definitiva al texto en una sesión especial que se hará el miércoles, a las 11.

Consensos

Cabe recordar que el presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein, descartó que, en principio, el texto se trate sobre tablas inmediatamente: “Siempre intentamos consensuar el trabajo con los bloques de la minoría, pero sería una labor en comisión intentar acordar y para llevarla después al pleno y darle sanción”. `

(Fuente: Aim)