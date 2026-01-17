17 DE ENERO DE 1817: HACE 209 AÑOS, SE INICIABA LA EPOPEYA MÁS GRANDE DE LA HISTORIA ARGENTINA

SE INICIABA EL CRUCE DE LOS ANDES…

“Lo que no me deja dormir es, no la oposición que puedan hacerme los enemigos, sino atravesar estos inmensos montes.”

José de San Martín.

Unos días antes, el 10 de enero, una de las columnas secundarias, la de Cabot, había partido de El Plumerillo para iniciar el cruce.

Pero el día 17 de enero de 1817, es cuando las columnas principales, por el paso de “Los Patos”, y por el paso de “Uspallata”, comienzan a internarse en la Cordillera de los Andes.

El Cruce en cifras:

5424 hombres (3 generales, 28 jefes, 208 oficiales y 3778 soldados de infantería, caballería, más los auxiliares)

22 cañones transportados (2 obuses de 6 pulgadas, 7 cañones de batalla de 4 pulgadas, 9 cañones de montaña, 2 cañones de hierro y 2 cañones de 10 onzas)

28 km promedio de avance por día

800 km de frente de teatro de operaciones

3000 msnm(altitud) fue la altura media

40 °C de diferencia térmicas entre el día (30 °C) y la noche (-10 °C).

San Martín recién se internará en los Andes, el 24 de enero, habiéndose cerciorado de la partida de las seis columnas.

La precaria salud del General San Martín hizo que muchos de los tramos lo hiciera en camilla. Sin embargo, el Cóndor de los Andes sabía de la magnificencia de su empresa, y eso lo llevó a enfrentar todas las adversidades, aún a costa de su propia salud:

“Estoy bien convencido del honor y patriotismo que adorna a todo oficial del ejército de los Andes; y como compañero me tomo la libertad de recordarles que de la íntima unión de nuestros sentimientos pende la libertad de la América del Sur. A todos es conocido el estado deplorable de mi salud, pero siempre estaré dispuesto a ayudar con mis cortas luces y mi persona en cualquier situación en que me halle, a mi patria y a mis compañeros”. José de San Martín.

Recordemos y honremos a aquellos valientes, que guiados por la mano del Argentino Más Grande de la Historia, iniciaron hoy hace 209 años, la Epopeya mas importante de la Nación Argentina, EL CRUCE DE LOS ANDES.

Cruce de los Andes (San Martín y O’Higgins) – Óleo de Martín Boneo (1865).