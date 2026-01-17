Brasil dirá presente en la Maratón Acuática Paraná–Santa Fe

A 20 días de una nueva edición de la Maratón Acuática Paraná–Santa Fe, la prueba de aguas abiertas que regresa después de casi cuatro décadas, continúa sumando nombres de relevancia. En ese marco, Brasil dirá presente con la participación de *Ana Paola Gomide*, referente de la categoría master (60 años) y una figura de amplia trayectoria en competencias de larga distancia alrededor del mundo.

Gomide es una nadadora amateur brasileña reconocida a nivel internacional y una de las cinco representantes de su país que lograron completar la exigente “Vuelta a la Isla de Manhattan”. En esta nota, la experimentada deportista se refirió a su preparación de cara a la Maratón Acuática Paraná–Santa Fe, las claves para alcanzar el máximo rendimiento en este tipo de pruebas y lo que representa para ella regresar a la Argentina para ser parte de una competencia histórica.

*¿Cómo se está preparando para la Paraná–Santa Fe?*

Mi entrenamiento ha sido continuo desde enero de 2025, cuando me preparaba para la “Travesía 14 Bis” (24 km) en septiembre de ese año. Al regresar a Brasil, decidí participar en la tradicional “Travesía 14 Bis” (24 km) y poco después, surgió la oportunidad de nadar la Maratón Paraná-Santa Fe.

Mi rutina diaria comienza temprano: Me levanto todos los días a las 4:30 AM para un entrenamiento intenso de natación, que dura entre 2.5 y 3 horas. Por la tarde, complemento mi entrenamiento con pesas tres veces por semana y pilates dos veces por semana, buscando el equilibrio, la fuerza y la prevención de lesiones.

*¿Qué expectativas tiene para la prueba?*

Es un gran desafío. El factor que requiere mayor atención es el calor, tanto del agua como del clima estival. Si bien mi experiencia en estas condiciones proviene del Desafío Amazonas (30 km, en 2019) y la Maratón Acuática Ciudad de Paraná – Villa Urquiza (21 km, en 2020), sigo planificando cada detalle con mucho cuidado. La hidratación antes y durante la carrera se calculará y respetará rigurosamente.

Cuento con el apoyo de mi entrenador, Igor de Souza, cuya amplia experiencia me brinda seguridad, confianza y tranquilidad para afrontar retos tan exigentes.

*¿Has podido analizar el recorrido de los 32.8 km?*

Me he centrado especialmente en los tramos 1 y 5 (el cruce del río y la llegada a Santa Fe), que considero las más desafiantes. En las demás, creo que la clave será mantener la concentración, comer e hidratarse adecuadamente y, sobre todo, cultivar pensamientos positivos. Mi mayor objetivo es dar lo mejor de mí, completar el reto con alegría y, sobre todo, inspirar y motivar a cada vez más personas a creer que es posible, a cualquier edad, participar y enamorarse de este deporte transformador.