Tras la creación del programa provincial de Dermatitis Atópica aumentaron más de un 40 por ciento las consultas

Desde julio de 2025, el Ministerio de Salud de Entre Ríos implementa el Programa Provincial de Dermatitis Atópica (DA) con el objetivo de mejorar el diagnóstico y tratamiento de esta enfermedad crónica que afecta a niños y adultos. La iniciativa surgió como respuesta a la creciente prevalencia de la patología y a los diagnósticos tardíos que pueden demorar entre 8 y 10 años.

Cabe señalar que la DA se caracteriza por síntomas como sequedad cutánea, inflamación y prurito intenso, con causas que incluyen factores genéticos, inmunológicos y ambientales. Por ello, resulta fundamental el diagnóstico temprano y el tratamiento oportuno.

Con sede en el hospital San Martín, de Paraná, el Programa ha demostrado resultados significativos en su corto tiempo de implementación. «A tres meses de su inicio, las consultas de casos moderados a severos aumentaron un 43,4 por ciento respecto al trimestre anterior. El 65 por ciento de los médicos capacitados ya aplica guías actualizadas para diagnósticos más precisos, mientras que los pacientes reportan mejor acceso a información y tratamientos eficaces, incrementando la adherencia terapéutica», afirmó la coordinadora del Programa, Cecilia Cavallo.

«La demanda de consultas sigue siendo alta, con muchos pacientes que presentan comorbilidades como asma o rinitis alérgica», explicó Cavallo y agregó: «Mensualmente se otorgan turnos para casos derivados, evaluados por la Unidad Alergia y Dermatología. Gran parte de los pacientes llegan tras años de tratamientos incompletos, con desgaste emocional y problemas como prurito intenso, recaídas frecuentes y preocupación por el uso prolongado de corticoides».

El Programa trabaja en la capacitación profesional en atención primaria mediante talleres y guías actualizadas, implementa herramientas estandarizadas de diagnóstico y seguimiento, y construye una red interdisciplinaria que articula médicos de atención primaria con dermatología, alergología, psicodermatología, salud mental y trabajo comunitario. Paralelamente, se desarrollan acciones de concientización y educación dirigidas a pacientes, familias y la comunidad, y se generan registros locales.

Entre los logros destacados se evidencia una reducción del 15 por ciento en las exacerbaciones severas, disminuyendo hospitalizaciones y mejorando la calidad de vida. También se ha fortalecido la confianza comunitaria en el sistema de salud, con participación activa en consultas y talleres educativos. No obstante, los responsables reconocen que resta ampliar la cobertura a toda la provincia.

A futuro, el Programa aspira a consolidarse como modelo integral de atención con alcance provincial. Se proyecta implementar nuevas estrategias para reducir exacerbaciones y hospitalizaciones, fortaleciendo el abordaje de salud mental dentro del tratamiento. El trabajo interdisciplinario y la educación comunitaria serán fundamentales para garantizar atención equitativa y accesible a todos los pacientes entrerrianos.