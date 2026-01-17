El reclamo de Entre Ríos logra avances en el proyecto de hidrógeno verde frente a Colón

La posición sostenida desde el inicio por el gobernador Rogelio Frigerio respecto del proyecto de la planta de hidrógeno verde, que se proyecta en la costa uruguaya frente a Colón, comienza a reflejar avances concretos, en línea con los planteos realizados por el gobierno provincial.

En los últimos días, el gobierno uruguayo requirió a la empresa HIF Global que incorpore a Colón dentro del área de influencia del estudio de impacto ambiental, un paso que se inscribe en el reclamo impulsado por la Argentina y acompañado activamente por la provincia de Entre Ríos.

Desde que se tomó conocimiento de la iniciativa, Entre Ríos manifestó de manera temprana su preocupación por la localización del emprendimiento, solicitó información detallada y advirtió sobre la necesidad de evaluar los impactos ambientales, sociales y económicos que podría generar sobre la costa entrerriana y las comunidades ribereñas.

En ese marco, el mandatario viajó en dos oportunidades a la República Oriental del Uruguay para abordar este tema de manera directa, y mantuvo reuniones de trabajo con autoridades nacionales y departamentales, entre ellas un encuentro con el presidente Yamandú Orsi, donde expuso la preocupación de Entre Ríos y la necesidad de revisar el emplazamiento del proyecto.

Frigerio planteó desde el comienzo que el desarrollo de energías limpias debe ser compatible con la protección del ambiente, el turismo y la calidad de vida de las comunidades, y sostuvo que la cercanía del proyecto a una ciudad como Colón hacía necesario revisar su emplazamiento.

En ese sentido, el gobierno entrerriano reiteró que no se cuestiona la inversión ni el avance de proyectos vinculados a la transición energética, sino a la localización elegida para una iniciativa de gran escala, que podría generar impactos no deseados sobre una de las zonas turísticas más importantes de la provincia.

La ampliación de los estudios ambientales representa un reconocimiento a la validez del planteo entrerriano, aunque desde el Ejecutivo provincial se considera que se trata de un paso necesario pero aún insuficiente, y se mantiene la convicción de que la relocalización del proyecto es la alternativa más razonable para evitar conflictos y garantizar un desarrollo verdaderamente sustentable.

Ante ello, el Gobierno de Entre Ríos continuará sosteniendo esta posición con responsabilidad institucional y vocación de diálogo. Haber actuado con anticipación, compromiso personal del gobernador y claridad en los planteos, permitió que el reclamo provincial sea escuchado y genere avances concretos en el análisis del proyecto