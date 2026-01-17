Equipos del Ministerio de Desarrollo Humano avanzan en la implementación de un nuevo sistema de seguimiento y control de stock de alimentos, con el objetivo de fortalecer la transparencia, la eficiencia logística y la seguridad alimentaria.

Desde la Secretaría de Articulación de Política Social, del Ministerio de Desarrollo Humano, se avanza en la mejora del sistema de trazabilidad para la entrega de módulos alimenticios, con un nuevo encuentro de trabajo entre equipos técnicos y autoridades vinculadas al diseño e implementación del sistema de seguimiento y control de stock.

La reunión virtual se realizó con la participación del secretario de Articulación de Política Social, Miguel Heft, e integrantes de la Secretaría; representantes del equipo de Informática del Ministerio y de la organización encargada del análisis y la propuesta técnica del proyecto.

La iniciativa forma parte del proyecto de Mejoras de Procesos y Sistema para el Control de Existencias en el Centro de Operaciones Logísticas, que se desarrolla en coordinación con el Consejo Federal de Inversiones (CFI). El objetivo es optimizar la gestión de adquisición, almacenamiento y distribución de alimentos esenciales, garantizando trazabilidad, control y transparencia en la administración de los recursos públicos.

El proceso comenzó a principios de 2025, cuando se delineó el proyecto y se consensuaron aportes de los distintos sectores involucrados. La plataforma digital permitirá contar con un diagnóstico actualizado del estado del depósito, facilitar la carga y descarga de alimentos e insumos, y generar etiquetas con códigos de barras o QR para cada bulto o pallet. En una segunda etapa, se incorporarán dispositivos de lectura que posibilitarán un seguimiento ágil y en tiempo real del existente disponible.

Este sistema permitirá al Ministerio tomar decisiones más estratégicas, planificar de manera más eficiente la compra y distribución de alimentos y fortalecer una política alimentaria provincial que garantice el acceso equitativo a la alimentación de las familias que más lo necesitan.

El proyecto también contempla la posibilidad de lograr interoperabilidad con otros sistemas y una eventual escalabilidad municipal. De este modo, los gobiernos locales podrían gestionar la asistencia alimentaria con una herramienta gratuita, segura y conectada al sistema provincial