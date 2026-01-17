Desde el CGE se avanza en el diálogo y la búsqueda de consensos con gremios docentes

El presidente del Consejo General de Educación (CGE), Carlos Cuenca, destacó el inicio de una agenda de diálogo con los gremios docentes, en el marco de las reuniones previstas desde el comienzo de su gestión.

«Cuando asumí dije que me iba a reunir con los gremios y eso estamos haciendo», señaló Cuenca, al referirse al encuentro mantenido con representantes de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), que calificó como «una reunión muy amena y muy productiva». En ese sentido, remarcó la importancia de generar espacios de intercambio: «La gestión implica tener miradas diversas y poder debatirlas. Muchas veces vamos a pensar distinto, pero es fundamental sentarnos a la mesa a discutir».

Uno de los ejes del encuentro fue la cuestión salarial y el pedido de los gremios para avanzar en la convocatoria a paritarias. Al respecto, Cuenca confirmó que el sindicato presentó formalmente una nota y que el tema ya forma parte de la agenda de trabajo del Gobierno provincial. «La semana que viene tengo una reunión con el ministro de Hacienda y Finanzas y la idea es avanzar el mes que viene con las paritarias. Cuanto antes suceda, mejor», explicó.

El titular del organismo educativo subrayó que el objetivo principal es garantizar el inicio del ciclo lectivo el 2 de marzo, tal como lo planteó el gobernador. «El gran desafío es que los chicos estén en las escuelas, que tengamos la mayor cantidad de días posibles de clase y que evitemos los paros de actividades. Si hay que dar las discusiones, las daremos», afirmó.

En relación al regreso de los docentes a las instituciones, Cuenca indicó que las tareas escolares de directivos y docentes comenzarán durante la segunda semana de febrero, tal como lo establece el calendario escolar para este 2026.

Recategorización de escuelas

Por otro lado, Cuenca se refirió al debate sobre la recategorización de escuelas. Al respecto, aclaró que la matrícula no es la única variable que se analiza para la toma de decisiones y que existen múltiples factores a considerar, como la ubicación de las instituciones y las alternativas educativas en cada zona. «Son discusiones que hay que darlas, y hacerlo con los gremios sentados en la mesa agrega una mirada más y ayuda a tomar la mejor decisión posible», sostuvo.

El funcionario valoró especialmente el aporte de los representantes gremiales: «Ellos están todos los días en las comunidades educativas, conocen la realidad cotidiana y esa información contribuye a que la decisión que se tome sea la más correcta posible. En algunas cosas vamos a coincidir y en otras no, pero la idea es que de esas reuniones salga lo mejor para todos».