Planifican trabajos en caminos productivos de los departamentos Paraná y Feliciano

Vialidad provincial llevará adelante tareas de conservación en caminos de uso productivo y social los departamentos Paraná y Feliciano, según se planificó en un encuentro que mantuvo el director de Vialidad provincial, Exequiel Donda, con representantes de comunas y juntas de gobierno de esas jurisdicciones.

En la oportunidad, se acordó la firma de convenios a la brevedad con los representantes de los gobiernos rurales de Aldea San Rafael, Eingelfeld y La Verbena, Roxana Toloy, Katia Schmipf y Mario Sosa, respectivamente.

«Es una ayuda muy importante la que vamos a recibir para la mantención y limpieza de alcantarillas»‘, destacó Toloy, quien agregó que «gracias a la motoniveladora de que dispone la comuna es posible ayudar a Vialidad en la tareas de conservación».

Por su parte, Schmipf, responsable de Aldea Eingelfeld y Colonia Merou, destacó que «nuestra principal preocupación es el mantenimiento de los caminos de nuestra jurisdicción. Por eso dialogamos con el titular de Vialidad para ver de qué manera le podemos dar forma a través de un convenio».

Asimismo, el responsable de la comuna de La Verbena, departamento Feliciano, Mario Sosa, calificó de positivo el encuentro con el jefe de Vialidad. «Con los convenios que vamos a firmar en marzo vamos a mejorar el mantenimiento de unos 105 kilómetros dándole respuesta a vecinos, comunidad educativa y productores de la zona».

Además, participaron de la reunión los jefes del Departamento II Municipios, Consorcios y Juntas de Gobierno, Marcelo Solanas; de la Zonal Seguí, Omar Wenglin; y del Departamento II de Asesoría Técnica, Cristián Londero, entre otros.