UPCN habilita nuevas capacitaciones en Entre Ríos e incorpora instancias presenciales en Paraná, Victoria y Nogoyá

UPCN Entre Ríos anunció la apertura de nuevas instancias de capacitación en el marco de su Plan Anual de Capacitaciones 2026, con la incorporación de las ciudades de Paraná, Victoria y Nogoyá como nuevos puntos de cursado presencial.

Esta ampliación se suma al esquema de formación que el Gremio va a desarrollar en distintas localidades del interior provincial.

Desde la Secretaría de Capacitación, que conduce Adriana Satler, se explicó que la implementación de más capacitaciones responde a una estrategia de fortalecimiento territorial de la política formativa de UPCN, orientada a facilitar el acceso a instancias de formación permanente y a acompañar el desarrollo profesional de los trabajadores del Estado en toda la provincia.

Las propuestas formativas se dictan en esta oportunidad en modalidad presencial, permitiendo combinar cercanía territorial con mayor alcance provincial. Las capacitaciones cuentan con cupos limitados y requieren asistencia completa para su aprobación.

Las mismas se encuentran integradas al Plan Anual de Capacitaciones de UPCN y se enmarcan dentro de los procesos de recategorización establecidos en el instructivo vigente, recordándose que la aprobación de una capacitación no implica de manera automática una recategorización.

Inscripción

La inscripción a las capacitaciones 2026 se realiza exclusivamente a través del formulario online habilitado por UPCN Entre Ríos. Las personas inscriptas recibirán posteriormente un correo electrónico con la confirmación y los datos correspondientes al curso.