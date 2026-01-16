Lena se mostró partidaria de sostener Juntos por Entre Ríos y expresó criticas al gobierno nacional

La diputada provincial, Gabriela Lena (UCR/JxER), se manifestó a favor de sostener la alianza provincial que llevó a la gobernación de Entre Ríos a Rogelio Frigerio, aunque no dio precisiones sobre la posibilidad de un nuevo acuerdo con La Libertad Avanza (LLA).

Entrevistada por LetraP, la legisladora vertió opiniones sobre la actualidad política, en especial sobre los próximos pasos que debe dar el radicalismo entrerriano, a la luz de la futura renovación de autoridades partidarias.

«Deberíamos mantener Juntos por Entre Ríos, porque hoy somos gobierno y a Juntos no lo integra LLA», dijo en respuesta a posibles acuerdos políticos.

Puntualmente, sobre LLA, enfatizó: «Fuimos socios estratégicos en las elecciones nacionales, pero no sé cómo va a ser de aquí en adelante. Tampoco sé si LLA quiere una alianza para las elecciones provinciales», expresó.

Y agregó: «Con el gobierno nacional nos unen algunas situaciones, pero tenemos diferencias. Javier Milei logró frenar la inflación, pero yo sigo creyendo en el Estado presente, en la educación pública y de calidad. Por eso no sé si habrá alianza provincial. Cuando veo el avasallamiento de derechos duele y estamos en contra», sostuvo.

Señaló también que la UCR «debe recuperar su identidad política en el contexto de sus internas y de las alianzas actuales.

La UCR ha perdido vigencia nacional y a menudo termina gobernando dentro de grandes coaliciones, lo que diluye su sello propio. Es importante unir al partido y debatir cómo mantener una vocación aliancista sin perder identidad», argumento Lena.

Aseguró mas adelante que, aunque el radicalismo forma parte del gobierno provincial y ha impulsado leyes vinculadas a su plataforma (transparencia, ética pública, etc.), sigue siendo clave fortalecer su rol propio.

Sobre su posible candidatura a conducir la UCR entrerriana, dijo que prefiere una figura de consenso y diálogo, aunque no descartó participar si es útil para el partido y destacó la importancia de «no perder de vista la identidad radical».

Sobre las expectativas en la UCR de candidaturas propias en 2027, consideró: «Siempre está esa expectativa. Posiblemente no se dé, porque Rogelio Frigerio tiene la posibilidad de reelegir y eso dificulta un armado propio radical, pero nunca la resignamos».

También hizo referencia a la caída del juicio político a Susana Medina, a la agenda legislativa para este año, y fue consultada sobre la situación en Concordia con la no renovación de contratos en la municipalidad, y la gestión del intendente, Francisco Azcué:

«La plata no alcanza y hoy el Estado no puede hacerse cargo. Cuando en una casa no alcanza el dinero, uno achica gastos. No podés mantener empleados a los que no se les puede pagar. No creo que a Azcué le haya gustado hacer lo que hizo, pero era necesario», concluyó