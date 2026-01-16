Turismo: Entre Ríos superó la media nacional en el inicio de enero

Con la primera quincena de enero casi consumada surgen los primeros datos relacionados al turismo a nivel nacional. Es así que se supo que Entre Ríos superó la media nacional de ocupación turística durante los primeros 15 días del año.

Destacaron el impacto de las fiestas populares organizadas en diferentes localidades, los carnavales y la agenda de verano prevista para el territorio provincial. Estos primeros días del año contaron con el desarrollo del Festival de Doma y Folclore de Diamante y los Carnavales de Gualeguaychú, por mencionar algunos ejemplos.

Sobre el tema habló en conferencia de prensa el director general de Turismo de Entre Ríos, Sebastián Bel. Fue en sus declaraciones que se supo que la ocupación hotelera en la provincia se ubicó en el 70% durante los primeros 12 días del 2026.

Con la agenda nutrida de eventos veraniegos como la Fiesta de la Playa en Valle María y Villa Urquiza o la Fiesta Nacional del Lago, buena parte de los turistas eligieron a Entre Ríos como destino.

Para Bel, esta agenda valora la propuesta de Entre Ríos y la ubicó por encima de la media del país. “Entre Ríos se sigue destacando como provincia turística con público que llega principalmente desde Capital Federal, Buenos Aires y Santa Fe”, subrayó.

Para el responsable del área de Turismo provincial, estos indicadores son importantes para el desarrollo de la actividad turística y el movimiento económico del verano en las microrregiones. Es una oportunidad para que ciudades y pueblos ofrezcan experiencias relacionadas con su cultura o su naturaleza que inviten a los turistas. Informe Litoral