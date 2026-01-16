Invitan a exportadores a formar parte de Anuga Select Brazil 2026

El Ministerio de Desarrollo Económico, junto al Consejo Federal de Inversiones (CFI), convocan a empresas exportadoras entrerrianas a participar de esta feria de alimentos y bebidas, una de las más importantes del continente.

Las actividades tendrán lugar en la ciudad brasileña de San Pablo, del 7 al 9 de abril del corriente. Las inscripciones para Anuga Select Brazil 2026 cierran este viernes 23 de enero y aquellas firmas del sector alimentos interesadas en participar pueden preinscribirse accediendo al siguiente formulario: https://forms.gle/1a5BYguCW3GZH15Y8

Asimismo, pueden solicitar más información al correo exportaciones.entrerios@gmail.com; o comunicarse con la Dirección de Relaciones Económicas Internacionales al 343 5280344.