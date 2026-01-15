El hockey sobre patines de Echagüe organiza un Campus de Verano

El Atlético Echagüe Club llevará adelante durante enero un Campus de Verano de hockey sobre patines, iniciativa pensada tanto para la iniciación deportiva como para el perfeccionamiento técnico de jugadores en actividad.

La propuesta está destinada a niños y niñas de 6 a 12 años, sean socios o no socios de la institución, y contempla dos grandes ejes de trabajo: iniciación al hockey sobre patines y perfeccionamiento técnico para jugadores con experiencia.

El campus, que será dictado por el entrenador Sebastián Sosa, se desarrollará los días martes 20 y 27, y jueves 22 y 29 de enero, en el horario de 19.30 a 21 horas, en las instalaciones del AEC.

En el caso del grupo de iniciación, el campus está orientado a chicos y chicas que nunca patinaron o desean dar sus primeros pasos en el deporte, trabajando contenidos básicos como caídas seguras, desplazamientos iniciales, frenada básica y primeros contactos con el palo y la bocha. Desde la organización se destaca que el club prestará patines y palo, facilitando el acceso a quienes no cuentan con el equipamiento.

Por otro lado, el grupo de perfeccionamiento técnico está dirigido a jugadores y jugadoras que ya practican hockey sobre patines y buscan mejorar su técnica individual, conceptos de juego y rendimiento deportivo. En este nivel se abordarán contenidos como dominio técnico, conducción, pases, recepción y remates, además de principios básicos del juego.

El objetivo principal de la clínica es preparar a los jugadores para la temporada 2026, combinando el trabajo técnico con el disfrute del deporte y el aprendizaje en un entorno formativo.

La actividad incluirá diploma de finalización y sorpresas para los participantes.

Para más información e inscripciones, los interesados pueden comunicarse al 3435 00-2230 (profesor Seba Sosa).

NG Digital